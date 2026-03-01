Dramma nella notte cade per evitare un tasso e viene travolto da un' auto | morto un motociclista

Nella notte tra sabato e domenica, un motociclista ha perso la vita sulla via Emilia vicino alla fiera di Rimini. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha evitato un tasso e, nel tentativo di evitarlo, è stato colpito da un’auto che transitava in quella zona. L’incidente si è verificato intorno alle ore notturne e ha coinvolto altri veicoli presenti sulla strada.

Una tragedia si è verificata nella notte fra sabato e domenica. Un giovane motociclista ha purtroppo perso la vita in un drammatico incidente sulla via Emilia, all'altezza della fiera di Rimini. L'uomo in sella alla moto era un cubano di 31 anni di Borghi.Stando alle prime ricostruzioni, intorno.