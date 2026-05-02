Un uomo di 52 anni, residente ad Acerra, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri mattina sull’autostrada A1 tra i territori di Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone, mentre viaggiava in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, le ferite riportate sono risultate letali. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e gestendo la viabilità della zona.

È di Acerra e ha 52 anni la vittima del drammatico incidente verificato ieri mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone, in direzione Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme a un’altra persona quando, intorno alle 7, il veicolo si è scontrato con un tir per cause ancora in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da far scattare immediatamente l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale sanitario del 118. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il 52enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso a causa delle gravi ferite riportate.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente in A1 tra Ferentino e Anagni: muore 52enne di Acerra

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