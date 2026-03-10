A1 Milano-Napoli chiusure notturne tra Cassino Pontecorvo e Ceprano | stop anche tra Anagni e Ferentino

L'autostrada A1 Milano-Napoli sarà soggetta a chiusure notturne tra Cassino, Pontecorvo e Ceprano, con ulteriori blocchi tra Anagni e Ferentino. Le chiusure sono programmate nei prossimi giorni per permettere lavori di manutenzione su alberi e pavimentazione. Le interruzioni interesseranno diversi tratti e stazioni lungo la tratta tra le due città.

Lavori di manutenzione e pavimentazione sull’autostrada: ecco il calendario delle uscite chiuse e le deviazioni previste sulla viabilità ordinaria Proseguono gli interventi di manutenzione lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli. Nei prossimi giorni sono previste diverse chiusure notturne di stazioni e di un tratto autostradale tra la Ciociaria e il Cassinate, per consentire lavori sulle essenze arboree e sulla pavimentazione. Per consentire lavori di manutenzione della vegetazione, saranno chiuse alcune uscite e entrate dell’A1 nelle ore notturne: Sempre per lavori, ma questa volta di rifacimento della pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 11 marzo alle 6 di giovedì 12 marzo sarà chiuso il tratto tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

