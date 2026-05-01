Tragedia sull’A1 tra Ferentino e Anagni | morto un 52enne grave un ferito

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente grave lungo l’autostrada del Sole tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma. Un uomo di 52 anni è deceduto sul posto mentre un altro è rimasto ferito in modo grave. La polizia stradale e i soccorritori sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e i rilievi. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e ricostruire la dinamica.

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio 2026, lungo l’Autostrada del Sole nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma. Il bilancio è drammatico: un uomo di 52 anni, originario di Acerra, ha perso la vita.La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, ancora.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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