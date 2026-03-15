Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, in via Sant'Anna a Rosà, due auto si sono scontrate provocando il ferimento di cinque persone, tra cui due bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito i coinvolti. La dinamica dell'incidente e le condizioni dei feriti sono ancora in fase di accertamento.

ROSÀ (VICENZA) - Grave incidente nella notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo in via Sant'Anna a Rosà dove due automobili si sono scontrate e cinque persone sono rimaste ferite. Coinvolti anche due bambini che viaggiavano con i genitori. I soccorsi Il violento impatto è avvenuto all'1. Sulle due vetture viaggiavano, rispettivamente, due giovani e una famiglia di quattro persone, composta da genitori e due bambini. Nell'urto una persona è rimasta intrappolata nell'abitacolo, da cui l'hanno estratta i vigili del fuoco con cesoie e divaricatori dopo che i sanitari l'avevano immobilizzata. In totale in cinque sono stati trasferiti in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto nella notte: cinque feriti. Coinvolti anche due bambini

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