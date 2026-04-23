Brescia altro incidente sulla via Serenissima | muore motociclista di 70anni

A Brescia, nella giornata del 23 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla via Serenissima che ha causato la morte di un motociclista di 70 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. Non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni sui dettagli dell’accaduto.

Brescia, 23 aprile 2026 – Un altro drammatico incidente stradale sulla via Serenissima scuote Brescia. Oggi pomeriggio, intorno alle 17, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente: nel grave schianto è morto un centauro di 70 anni. Brescia incidente mortale motociclista tangenziale Serenissima, 23 aprile 2026, Fotolive Filippo Venezia Sul posto, secondo quanto riporta Areu, si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica: inutili le manovre di emergenza praticate dai sanitari, l’uomo è deceduto sul colpo. Illeso invece il conducente dell’auto, che però inevitabilmente si trova in stato di shock. https:www.ilgiorno.itbergamocronacainvestito-muore-settimana-dopo-yb24u3lq La dinamica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, altro incidente sulla via Serenissima: muore motociclista di 70anni Notizie correlate Tragico incidente a Brescia, muore motociclista di 28 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Perde la vita dopo lo schianto mentre andava al lavoro Non ce l’ha fatta Francesco Viola, 28 anni, originario di Cazzago San... Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anniUna Renault Captur avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ? Schianto tra auto sulla superstrada: 4 persone coinvolte, code e rallentamenti - BresciaToday; Nuovo incidente sulla statale 42: morto un uomo di 63 anni; Sterza per evitare un animale sbucato all’improvviso e il furgone si ribalta: grave papà 43enne, ferito anche il figlio di 10 anni; Maxi incidente tra cinque tir sulla A1 vicino Somaglia, conducenti intrappolati dopo il tamponamento. Brescia, altro incidente sulla via Serenissima: muore motociclista di 70anniIl tragico schianto, tra moto e auto, è avvenuto nel pomeriggio del 23 aprile alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe tamponato l’altro veicolo. LO scorso 10 aprile ... ilgiorno.it Tragico schianto a Brescia: muore un altro motociclista in via SerenissimaUn altro dramma sulle strade cittadine. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, un motociclista (70 anni, secondo la prima versione di Areu) ha ... bsnews.it Il Signore degli Anelli a lume di candela nel Castello di Brescia x.com Per il quinto anno consecutivo ospiterà la rassegna letteraria a «chilometro zero». Trenta libri, quindici location e un unico protagonista: il territorio bresciano raccontato dai suoi autori - facebook.com facebook