Incidente mortale sulla Persicetana | muore un motociclista

Un motociclista ha perso la vita questa mattina sulla Persicetana, a causa di uno scontro con un'auto. L’incidente si è verificato all’altezza di Bargellino, quando il veicolo ha invaso la corsia opposta. La polizia è intervenuta subito per i rilievi, mentre i soccorritori non sono riusciti a salvare il conducente. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore mentre si svolgevano le operazioni di ricostruzione.

Nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, si è verificato un brutto incidente sulla Persicetana, all'altezza di Bargellino. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrati un camion e una motocicletta. In seguito all'impatto, l'uomo di 33 anni che guidava il mezzo a due ruote è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza e un'automatica. Purtroppo, per il 33enne non c'è stato nulla da fare. Nel frattempo Anas (Azienda nazionale autonoma delle strade) informa che la Persicetana è chiusa in entrambe le direzioni nei pressi del chilometro 37,480, a Calderara di Reno.