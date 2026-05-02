Incidente a Rapallo motociclista portato in ospedale in codice rosso

Un giovane motociclista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dopo un incidente verificatosi intorno alle 10 a Rapallo. Le sue condizioni sono state valutate come gravi e ha ricevuto cure immediate in codice rosso. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, che coinvolge altri veicoli e si è verificato lungo una strada cittadina.

Un giovane motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in seguito a un incidente, avvenuto intorno alle 10.30 di sabato 2 maggio 2026 in corso Cristoforo Colombo a Rapallo.Sul posto sono intervenute auto medica Tango 2 e un'ambulanza della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sparatoria nel Milanese, ferito un uomo: portato in ospedale in codice rossoUn uomo è stato ferito con un colpo di arma da fuoco in mezzo alle campagne di Magenta (in un’area nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti)... Incidente stradale vicino al cimitero, motociclista sbalzato fuori strada: è in codice rosso a SalernoIncidente vicino al cimitero degli inglesi a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tamponamento a catena tra 4 auto, sei persone coinvolte; Investita da una moto mentre attraversa, 12enne portata al Gaslini; Scontro tra due camion, autostrada chiusa per 4 ore; Grave un motociclista di 56 anni dopo lo scontro contro un’auto a Massa. Incidente in A12 tra Recco e Rapallo, motociclista grave all'ospedaleIncidente poco prima delle 13 lungo l'autostrada A12 tra Rapallo e Recco. Per cause ancora in fase di accertamento un motociclista di circa 50 anni ha perso il controllo del mezzo. Nella caduta non ... primocanale.it Rapallo: incidente in A-12, gravissimo motociclista; traffico in tiltRapallo: incidente in A-12, gravissimo motociclista; traffico in tilt ... msn.com Dall'ultimo incidente Zanardi non era più autosufficiente - facebook.com facebook È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era d x.com