Incidente stradale vicino al cimitero motociclista sbalzato fuori strada | è in codice rosso a Salerno

Un incidente si è verificato nelle vicinanze del cimitero degli inglesi a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Un uomo di 35 anni è rimasto coinvolto e trasportato in codice rosso all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Incidente vicino al cimitero degli inglesi a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Ferito 35enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Grave incidente nel Milanese: motociclista finisce in codice rosso al NiguardaUn motociclista di 32 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto domenica sera a Bareggio (Milano). Incidente stradale sulla Foggia-Candela, auto tampona mezzo pesante: ferito in codice rossoIncidente stradale sulla Statale 655 ‘Bradanica’ che collega Foggia a Candela, a pochi chilometri dal capoluogo dauno. Temi più discussi: Incidente a Roma, scontro tra auto e moto: morto un uomo; Incidente stradale vicino al campo sportivo di Antrosano; Quatto incidenti stradali nel Torinese, coinvolti sei motociclisti: le loro condizioni; Incidente stradale nel Torinese, morta sul colpo un'automobilista. Incidente sulla Fipili: tamponamento vicino all’uscita Pisa nord est. Lunghe code in direzione mareIncidente stradale oggi, 7 aprile 2026, sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 11, in direzione mare, all’altezza dell’uscita Pisa Nord Est, si è verificato un tamponamento fra più mezzi. firenzepost.it Investe una giovane vicino alle strisce e scappa: la ragazza trasferita in ospedale. E' caccia al pirata della stradaTRIESTE. Ha investito una giovane che stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali e, dopo averla gettata a terra, è scappato, senza fermarsi a prestare aiuto ed allertare i soccors ... ildolomiti.it Pauroso incidente stradale nella mattinata di ieri, lunedì 6 aprile 2026, lungo la strada statale 7 all’altezza dello svincolo di Matera sud. Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei autovetture in un incidente a catena. Nell’impatto dodici passeggeri degli occupan - facebook.com facebook