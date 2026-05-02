Incidente a Giungatelle di Montecorice | ferita una donna si indaga

Nella tarda mattinata di oggi, sulla provinciale di Giungatelle a Montecorice, un’auto è sbandata e si è schiantata contro un muretto. Nell’incidente una donna ha riportato ferite e sono in corso le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per chiarire le cause dell’accaduto. Nessun altro veicolo o persona coinvolta è stata segnalata.

Incidente, nella tarda mattinata di oggi, sulla provinciale di Giungatelle, a Montecorice: un'auto è sbandata, impattando contro un muretto. Ferita la conducente che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118, per essere trasferita in elisoccorso all’ospedale “Ruggi” di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente nella notte a Capaccio: ferita una coppia, si indaga Incidente stradale in via Manzoni, auto si ribalta: ferita una donnaUn'automobile si è ribaltata in seguito a un incidente stradale verificatosi in via Manzoni a Posillipo. Aggiornamenti e dibattiti Violento incidente a Giungatelle di Montecorice: 60enne trasferita in eliambulanzaGrave incidente stradale nel primo pomeriggio a Giungatelle, frazione di Montecorice. Una donna perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: sul posto soccorsi ed eliambulanza ... infocilento.it Incidente a Montecorice: si sgancia stabilizzatore di un camion e colpisce due auto, ferita una donnaPaura sulla Via del Mare a Case del Conte (Montecorice): un braccio meccanico si apre in corsa colpendo due vetture. Ferita una 42enne, miracolati i figli ... infocilento.it