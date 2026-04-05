Campofelice di Roccella paura in spiaggia | cosa è stato trovato

Nella mattinata di domenica 5 aprile, sulla spiaggia di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, è stato rinvenuto un ordigno bellico. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i bagnanti e le autorità locali. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area. La zona è stata successivamente bonificata e l’intera spiaggia è stata riaperta al pubblico.

Paura in provincia di Palermo. Nella mattinata di domenica 5 aprile è stato trovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella. Il ritrovamento è avvenuto tra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò". Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un'ordinanza urgente di divieto di avvicinamento. Interverranno per questo gli artificieri per disinnescarlo. "Avvisiamo tutti i cittadini e turisti a non avvicinarsi all'ordigno che è stato circoscritto e transennato - dice il sindaco - Raccomando estrema prudenza in questi giorni di Pasqua e Pasquetta in cui la nostra spiaggia è molto frequentata". Evento non nuovo. Anche a San Salvo la spiaggia è stata interdetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Campofelice di Roccella, paura in spiaggia: cosa è stato trovato Ordigno bellico in spiaggia: paura nel giorno di Pasqua a Campofelice di RoccellaL'allarme del sindaco Giuseppe Di Maggio che ha firmato un'ordinanza di divieto di avvicinamento. VIDEO | Campofelice di Roccella, non è stato ancora domato l'incendio nell'impianto di trattamento della plasticaNon è ancora spento l'incendio divampato la scorsa notte in un impianto di trattamento dei rifiuti plastici a Campofelice di Roccella. Si parla di: Karate, Giovanni Battista Sciortino entra nell’élite del karate italiano: quinto posto tricolore. Trovato ordigno bellico in spiaggia a Campofelice di RoccellaTrovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, tra i lidi balneari Pianeta Mare e Falò. meridionews.it Ancora fumo dal deposito di rifiuti di Campofelice di Roccella, alti i livelli di diossinaLe fiamme non si fermano a Campofelice di Roccella, nel Palermitano. Il rogo divampato al deposito di rifiuti in plastica EcoRek è ancora attivo. E i vigili del fuoco sono ancora in azione per domare ... rainews.it