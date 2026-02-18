Incidente a Campofelice tamponato mentre è fermo a un posto di blocco | morto un ventenne

Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Campofelice dopo essere stato tamponato mentre era fermo a un posto di blocco sulla statale 113. L’incidente si è verificato quando un’auto, arrivata a tutta velocità, ha travolto il veicolo dei controllori, che si trovava in sosta per un controllo di routine. La vettura investitrice non ha frenato in tempo, causando la tragedia che ha sconvolto la zona.

L'impatto sulla statale 113. La vittima, Ignazio Cortese, era originaria di Trabia. Si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme a un coetaneo, rimasto ferito. A travolgerlo un altro automobilista alla guida di una Mercedes. Sul posto polizia stradale e 118 Erano appena stati fermati per un controllo stradale, sulla statale 113, quando un automobilista è arrivato a forte velocità e li ha tamponati non lasciando scampo al conducente. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera in territorio di Campofelice di Roccella. A perdere la vita Ignazio Cortese, 20 anni, che guidava una Fiat Panda sulla quale viaggiava in compagnia di un amico, ora ricoverato in gravissime condizioni.