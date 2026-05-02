Inchiesta arbitri Serie A Zazzaroni | La denuncia è del 2025 perchè hanno permesso a Rocchi di designare per un altro anno

Un’indagine sulla gestione degli arbitri in Serie A ha portato alla luce una denuncia presentata nel 2025. La vicenda riguarda la possibilità che un ex designatore, ancora operativo, abbia continuato a nominare arbitri per un ulteriore anno. La questione è stata oggetto di discussione tra alcuni giornalisti, che hanno evidenziato come siano stati consentiti determinati incarichi nonostante le controversie emerse.

di Andrea Greco Inchiesta arbitri Serie A, Zazzaroni: «La denuncia è del 2025, perchè hanno permesso a Rocchi di designare per un altro». Segui le ultimissime. Durante la nota trasmissione Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto per analizzare i contorni dell’ inchiesta arbitrale. Le sue parole, sempre dirette e senza filtri, hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco in un momento estremamente delicato della stagione. PAROLE – « Parliamo anche dalla cagata dell’inchiesta. Abbiamo scoperto che esistono addetti agli arbitri della Serie A e gli addetti ai club della...🔗 Leggi su Internews24.com

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