Dai disastri del Var all’inchiesta su Rocchi | l’anno orribile degli arbitri

Quest’anno gli arbitri italiani sono stati protagonisti di una serie di episodi controversi, tra cui i disastri legati all’uso del VAR e un’inchiesta che coinvolge il designatore Rocchi. Le indagini aperte hanno portato alla ribalta questioni legate alla gestione e all’imparzialità delle decisioni arbitrali. In un contesto in cui il calcio rappresenta un elemento centrale della cultura nazionale, queste vicende hanno acceso discussioni e polemiche nel mondo dello sport.

In un Paese come il nostro, una Repubblica fondata sul tifo, le indagini sul designatore Rocchi solleticano il ventre molle del vittimismo in servizio permanente effettivo. Eppure è un dato di fatto che l’ultimo anno sia stato un disastro, per qualità e soprattutto per quantità di errori arbitrali. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, in occasione del raduno precampionato a Cascia, 5 agosto 2025. ANSABASILIETTI Il Var doveva limitarli, in realtà la mole superiore di immagini a disposizione ha fatto sapere a tutti gli arbitri sbagliano, ma i loro assistenti tecnologici anche di più. E un altro momento che nelle...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai disastri del Var all’inchiesta su Rocchi: l’anno orribile degli arbitri Notizie correlate Leggi anche: Arbitri, si cambia tutto: Orsato designatore e modifiche al Var dopo i disastri di Rocchi Conte a muso duro dopo Napoli-Como: “Rocchi pensi a migliorare la qualità degli arbitri e del VAR”Il tecnico dei partenopei commenta così la direzione di gara di Manganiello, protagonista della mancata espulsione di Ramon (già ammonito) per fallo...