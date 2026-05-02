Inchiesta arbitri Serie A Avvocato Afeltra | La Procura ha chiesto la proroga delle indagini e per farlo è necessario depositare tutti gli atti

Un avvocato coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri di Serie A ha confermato che la Procura ha richiesto una proroga delle indagini. Per ottenere questa proroga, è necessario depositare tutti gli atti relativi al procedimento. La richiesta di proroga è stata presentata recentemente e riguarda le procedure in corso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui contenuti dell'inchiesta o sulle parti coinvolte.

di Andrea Greco Inchiesta arbitri Serie A, Avvocato Afeltra: «La Procura ha chiesto la proroga delle indagini». Segui le ultimissime. Il mondo del calcio italiano è nuovamente scosso da un’indagine che tocca i vertici del settore arbitrale. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’avvocato Roberto Afeltra, uno dei massimi esperti di diritto sportivo nel panorama nazionale, ha analizzato con precisione i recenti sviluppi dell’ inchiesta della Procura di Milano. Al centro del dibattito ci sono le presunte pressioni e i rapporti tra i club e i direttori di gara, un tema che riguarda in prima persona proprio l’Inter nelle ultime calde ore. PAROLE – « È necessario andare con grande calma.🔗 Leggi su Internews24.com

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