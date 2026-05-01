L’avvocato di Gervasoni ha comunicato che le indagini sul caso sono ancora in corso e che è stata concessa una proroga per approfondire gli accertamenti. Durante un’intervista a Radio Crc, ha riferito che il pubblico ministero aveva letto sui giornali alcune affermazioni riguardanti possibili influenze sul VAR durante la partita tra Inter e Roma. La difesa ha mostrato dei video che, secondo loro, smontano queste accuse.

L’avvocato di Gervasoni, Michele Ducci a Radio Crc: «Influenze sul Var di Inter-Roma? Il pm Ascione ci ha detto che lo aveva letto sui giornali e ci ha domandato: abbiamo mostrato i video che smentiscono tutto. Non ci sarà archiviazione delle indagini: già disposta la prosecuzione su Rocchi e su tutti i filoni». Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il legale di Andrea Gervasoni, l’avvocato Michele Ducci. Non c’è alcuna indagine su Inter-Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Le accuse che sono state rivolte al mio assistito riguardano il caso di Salernitana-Modena. Ci...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’avvocato di Gervasoni: “l’inchiesta è lunga, è stata disposta la proroga delle indagini”

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