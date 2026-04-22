Fabrizio Miccoli fu trasferito in un altro carcere | finalmente poteva vedere ‘Uomini e donne' e ‘Amici'

Fabrizio Miccoli è stato trasferito dal carcere di Rovigo a quello di Vicenza. Questo spostamento gli ha permesso di accedere alla visione di programmi televisivi come 'Uomini e Donne' e 'Amici', che prima non poteva seguire. Inoltre, ha potuto leggere il nuovo libro appena pubblicato. La decisione di cambiare struttura ha avuto come effetto la possibilità di seguire più facilmente alcuni contenuti televisivi e di leggere nuove pubblicazioni.