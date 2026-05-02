Un incendio si è sviluppato sull'autostrada A2 a Reggio Calabria, causando una colonna di fumo nero visibile nella zona di Gallico. La nube di fumo contiene sostanze chimiche che stanno disperdendosi nell'aria e si sta muovendo verso i centri abitati circostanti. Il traffico sull'autostrada è stato bloccato, creando disagi per gli automobilisti in transito. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano le possibili conseguenze sulla qualità dell'aria.

? Cosa scoprirai Quali sostanze chimiche stanno sprigionando la nube nera sopra Gallico?. Come si sta muovendo il fumo tossico verso i centri abitati?. Chi sono le persone più a rischio per le emissioni tossiche?. Quali percorsi alternativi si possono usare per evitare il blocco?.? In Breve Fumo tossico minaccia la salute di cittadini e fragili vicino allo svincolo di Gallico.. Rallentamenti su entrambi i sensi di marcia della A2 verso nord e sud.. Impatto ambientale e sanitario sulle aree residenziali limitrofe allo snodo di Gallico.. Evento registrato sabato 02 maggio 2026 con riprese di Graziano Tomarchio.. Un violento incendio ha colpito l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria in prossimità dello svincolo di Gallico, nel comune di Reggio Calabria, liberando una densa nube nera e tossica che minaccia la salute pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio sull’A2 a Reggio Calabria: fumo tossico e traffico bloccato

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