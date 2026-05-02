Incendio sul monte Faeta prosegue il lavoro dei vigili del fuoco Il bilancio

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, coinvolgendo un'area boschiva. I vigili del fuoco di Pisa stanno lavorando per spegnere le fiamme e contenere il fronte dell’incendio. Il comandante Nicola Ciannelli è stato intervistato, fornendo aggiornamenti sulle operazioni in corso. Un servizio video realizzato da un collega mostra le azioni di spegnimento e le difficoltà incontrate durante le operazioni.

Intervista al comandante Nicola Ciannelli, vigili del fuoco di Pisa (Video di Enrico Mattia Del Punta).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio sul monte Faeta, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco. Il bilancio Notizie correlate Lucca, incendio sul monte Faeta: le immagini dal canadair dei vigili del fuocoProseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di... Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuocoE' stata una notte molto impegnativa per le squadre di volontari dell'antincendio boschivo impegnate nell'incendio sul versante lucchese del Monte... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra; Incendio sul Monte Faeta, il bosco in fiamme: evacuate migliaia di persone nel Pisano. Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%Il perimetro dell'incendio sul Monte Faeta è stato contenuto al 70 per cento, con l'obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani: lo ha reso noto l ... msn.com Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Svolta nell’incendio del Monte Faeta, che a partire da martedì scorso sta colpendo un’ampia superficie boschiva (ultima stima, ufficiale ma non definitiva, parla di 710 ettari di terreno coinvolti) fra il Comune di Lucca e quello pisano di San Giuliano Terme. La P - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com