Incendio sul Monte Faeta il vento allarga il fronte del fuoco

Nella notte le squadre di volontari hanno lavorato senza sosta per contenere un incendio scoppiato nel pomeriggio sul versante lucchese del Monte Faeta. Il fuoco, alimentato dal vento, ha ampliato il fronte dell’incendio, rendendo più complesso l’intervento. Le operazioni continuano per cercare di circoscrivere le fiamme e limitare i danni all’area coinvolta. Sul territorio sono state mobilitate diverse unità di soccorso per gestire la situazione.

E' stata una notte molto impegnativa per le squadre di volontari dell'antincendio boschivo impegnate nell'incendio sul versante lucchese del Monte Faeta, un rogo divampato nel pomeriggio di martedì 28 aprile che sta impegnando duramente il sistema regionale antincendio.Il forte vento che sta.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Fuoco, estrema siccità e vento: ore di battaglia per l'incendio sul Monte SoleSono state ore di intensa battaglia con le fiamme quelle che hanno visti impegnati i tantissimi vigili del fuoco altoatesini provenienti dalla Bassa... Incendio a Capannori: boschi in fiamme sul Monte Faeta. In azione anche 2 elicotteriCAPANNORI (LUCCA) – Dalle 15 di oggi, 28 aprile 2026, un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lucca). Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta, nuovo rogo tra Lucca e Pisa, grossa nuvola di fumo; Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri. Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell’Unione Comuni media ValleLUCCA - Incendio boschivo molto esteso sul Monte Faeta, nella zona di Santa Maria del giudice, versante quindi lucchese. Si tratta di un incendio molto ... giornaledibarga.it Fiamme alle pendici del monte, il bosco brucia ancoraLUCCA: Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri ai piedi del monte Faeta. Al lavoro squadre ed elicotteri ... toscanamedianews.it Monte Faeta l’incendio è ancora attivo Martina Azzali #Toscana - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com