Sul monte Faeta si è spento l’incendio che per tutta la giornata ha coinvolto le aree di Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. Le operazioni dei vigili del fuoco sono continuate senza sosta per contenere le fiamme e limitare i danni. La situazione appare ora più stabile, anche se la sensazione rimane quella di un episodio che ha sfiorato il dramma. La vallata è stata coinvolta in un episodio di vaste proporzioni.

SAN GIULIANO – È proseguito tutto il giorno l’impegno dei vigili del fuoco per il vasto incendio boschivo che sta interessando i territori di Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. Sul rogo hanno operato mezzi aerei, tra cui 4 Canadair e 1 elicottero Erickson S-64 della flotta aerea del Corpo nazionale, a supporto delle squadre a terra impegnate nel contenimento delle fiamme. Sul fronte pisano risultano ancora attivi alcuni focolai: sono 104 i vigili del fuoco impegnati nell’area, con un totale di 85 interventi effettuati dall’inizio dell’emergenza, di cui 73 per incendio e 12 per recupero beni e assistenza alla popolazione. Le fiamme hanno danneggiato un’abitazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio sul monte Faeta, situazione più tranquilla. Ma la sensazione è quella del dramma sfiorato

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