Le autorità hanno aperto un’indagine sul recente incendio che ha interessato il Monte Faeta, bruciando vaste aree di vegetazione. Due operai agricoli sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di incendio colposo, legata all’uso di fiamme per bruciare i resti di ulivo senza adottare le necessarie precauzioni. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

LUCCA – Svolta nelle indagini sul grave incendio che da tre giorni sta divorando il Monte Faeta: ci sono due operai agricoli indagati con l’accusa di incendio colposo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali di Lucca, i due operai stavano facendo pulizia in un oliveto quando è partito il fuoco. “Sì, il fuoco lo abbiamo acceso noi per bruciare i rami degli ulivi” avrebbero detto i due uomini ai forestali dopo essere stati raggiunti dagli investigatori. La pulizia era stata commissionata dai proprietari dell’oliveto. Dopo l’ammissione i due, 50enni titolari di una ditta di giardinaggio di Lucca, sono stati invitati a nominare un legale.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio sul Monte Faeta: indagati titolari ditta di giardinaggio. L’accusa: “Bruciati resti di ulivo senza controllo”

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Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com