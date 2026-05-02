Un incendio è divampato sul Monte Faeta, richiamando l’intervento di squadre di emergenza. A supportare le operazioni, un invaso artificiale costruito recentemente nei pressi della zona, che ha consentito agli elicotteri di ridurre i tempi di rifornimento d’acqua. Il presidente regionale ha sottolineato l’importanza di questa infrastruttura, realizzata pochi mesi fa, per agevolare le operazioni di spegnimento.

SAN GIULIANO TERME – Un laghetto artificiale realizzato pochi mesi fa ha aiutato lo spegnimento dell’incendio sul Monte Faeta, accorciando il tragitto degli elicotteri impegnati a caricare e scaricare acqua sulle fiamme. Lo evidenzia il presidente della Toscana Eugenio Giani, che parla di “un’indubbia situazione sventata di pericolo” e di “esempio di come protezione civile, servizio regionale di vigilanza antincendio, volontari e vigili del fuoco abbiano collaborato e lavorato con tempestività, evitando danni ben maggiori che quelli pur rilevanti di un rogo che ha colpito un’area di ottocento ettari”. Le fiamme sono arrivate da un lato al confine tra i comuni di Lucca e Capannori e dall’altro nel comune pisano di San Giuliano Terme.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio sul monte Faeta, Giani: “Fondamentale un invaso realizzato da poco nelle vicinanze”

Notizie correlate

Incendio Monte Faeta, Giani: "Situazione sempre più sotto controllo, fondamentale l'invaso antincendio"Un laghetto artificiale realizzato pochi mesi fa ha aiutato lo spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, accorciando il tragitto degli elicotteri...

Leggi anche: Maxi incendio sul Monte Faeta, evacuate 3.500 persone. Giani: “Situazione molto impegnativa”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra; Incendio sul Monte Faeta, il bosco in fiamme: evacuate migliaia di persone nel Pisano.

Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it

Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno: cosa ha causato l’incendio sul monte Faeta, le ricostruzioniLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it

Principio di incendio al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa Il fumo ha invaso un tunnel. Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com