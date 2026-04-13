Incendio in pieno centro a Milano fiamme in un appartamento di corso Monforte | evacuato il palazzo
Nella serata di domenica, un incendio si è sviluppato in un appartamento situato in corso Monforte 7, nel centro di Milano. Le fiamme hanno coinvolto l’abitazione, portando all’evacuazione di tutti gli occupanti e alla chiusura temporanea dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona risulta ferita.
Un incendio è divampato nella tarda serata di domenica all’interno di un’abitazione in corso Monforte 7, rendendo necessaria l’evacuazione immediata di un’intera palazzina.La dinamica: fiamme in cucinaL’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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