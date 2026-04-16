Olindo Romano | La confessione ci fu estorta Con Frigerio non mi dovevo scusare perché non siamo stati noi

Olindo Romano, condannato per il delitto di Erba, ha dichiarato che la sua confessione è stata ottenuta con metodi coercitivi. Ha inoltre affermato che non era necessario scusarsi con un collaboratore di giustizia, poiché lui e altri non sono stati coinvolti nell’omicidio. Romano si trova in carcere da 19 anni e la vicenda ha suscitato diverse discussioni legali e mediatiche.

Olindo Romano è in carcere da 19 anni per il delitto di Erba, in cui furono uccisi da lui e da sua moglie Rosa Bazzi: Raffaella Castagna, 30 anni; il figlio Youssef Marzouk, di appena due anni; la madre di lei, Paola Galli, 57 anni; e la vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni, morta dopo alcuni giorni di agonia per le gravi ustioni riportate nell’incendio appiccato nell’appartamento. Oggi, ospite di Bruno Vespa, Olindo è tornato a parlare di quello che successe la notte dell’11 dicembre 2006 nella palazzina di via Diaz. La confessione. « La confessione ci fu estorta – racconta Romano, che oggi ha 64 anni ed è detenuto nel carcere di Opera -, a me i carabinieri avevano prospettato solo 4-5 anni di carcere.🔗 Leggi su Open.online

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