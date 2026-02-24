Chirurgia del colon al Policlinico San Marco due interventi con tecnologia magnetica

Il Policlinico San Marco ha realizzato due interventi di chirurgia colonica usando una tecnologia magnetica, a causa dell’interesse per metodi meno invasivi. I medici hanno adottato una tecnica innovativa, sviluppata dal professor Michel Gagner, che permette di unire le parti del colon senza cuciture tradizionali. Durante gli interventi, sono stati impiegati strumenti all’avanguardia, riducendo i tempi di recupero dei pazienti. La scelta di questa tecnologia mira a migliorare i risultati clinici e il comfort post-operatorio.

© Lapresse.it - Chirurgia del colon, al Policlinico San Marco due interventi con tecnologia magnetica

Al Policlinico San Marco, ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato in provincia di Bergamo, sono state eseguite due resezioni laparoscopiche del colon con anastomosi magnetica lineare, una tecnica innovativa ideata dal professor Michel Gagner. Gli interventi . I due interventi – un’emicolectomia destra per neoplasia e una resezione colica sinistra per malattia diverticolare – sono stati eseguiti da Stefano Olmi, responsabile dell’Unità di Chirurgia generale, oncologica e robotica, sotto la supervisione di Gagner. Le anastomosi digestive, cioè il collegamento tra due parti di visceri come stomaco e intestino, restano un passaggio cruciale nella chirurgia addominale. 🔗 Leggi su Lapresse.it Prima applicazione al mondo di anastomosi magnetica negli interventi di chirurgia del colonIl Policlinico San Marco ha realizzato la prima applicazione al mondo di anastomosi magnetica durante interventi di chirurgia del colon, grazie a una tecnologia innovativa ideata dal professor Michel Gagner. Chirurgia della cataratta anche di domenica al Policlinico: 60 interventi no stop nelle sale di OculisticaUna domenica di interventi chirurgici ha visto 60 operazioni di cataratta al Policlinico, grazie alla decisione di lavorare anche nel fine settimana. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Chirurgia del colon: al Policlinico San Marco di Bergamo realizzata la prima anastomosi magnetica lineare; Chirurgia colorettale, Antonino Spinelli premiato dal Royal College of Surgeons in Irlanda: prima di lui solo due italiani; Chirurgia del colon, al Policlinico San Marco due interventi con tecnologia magnetica; Chirurgia del colon. Anastomosi magnetica senza punti di sutura. Svolta nella chirurgia colorettale: in Italia le prime resezioni al mondo senza suture né graffeRealizzate presso il Policlinico San Marco le prime due resezioni laparoscopiche del colon, per patologia benigna e oncologica, con anastomosi magnetica lineare, alternativa alle suture meccaniche e t ... insalutenews.it Svolta nella chirurgia del colon, a Bergamo le prime resezioni al mondo senza punti di sutura e graffePrimato mondiale al Policlinico San Marco di Zingonia, ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato ... msn.com Al Policlinico San Donato nasce il Brain Health Service, un servizio dedicato alla prevenzione delle demenze e alla tutela della salute del cervello, con un approccio integrato e personalizzato per donne e uomini. All’interno del servizio prende forma anche 3D - facebook.com facebook