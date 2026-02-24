Incendio a Milano a fuoco il tetto di un palazzo | evacuati sette piani

Un incendio ha colpito il tetto di un palazzo di sette piani in zona Solari, provocando l’evacuazione di numerosi residenti. La causa sembra essere un corto circuito nel sistema di ventilazione, che ha alimentato le fiamme rapidamente. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma i danni sono ingenti e si stanno ancora valutando le conseguenze. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Incendio nel primissimo pomeriggio di martedì 24 febbraio. Un edificio di sette piani in zona Solari ha preso fuoco ed è stato evacuato dai pompieri. Attualmente non è chiaro cosa abbia scaturito le fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il tetto di un palazzo situato al civico 4 di via Valparaiso a Milano ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di via Messina con cinque mezzi, che hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Lo stabile è stato evacuato e, dopo le operazioni di spegnimento, per precauzione 14 appartamenti sono stati lasciati vuoti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Incendio in via Forze Armate, a fuoco il tetto di un palazzo: l’intervento dei vigili del fuoco

Ancora un incendio in via Piave: a fuoco il tetto di una villetta a tre pianiUn incendio ha interessato il tetto in legno di una villetta a tre piani in via Piave, Forlì.

Napoli, incendio al teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Incendio alle porte di Milano: appartamento avvolto e devastato dalle fiamme, paura per un bimbo di 6 anni; Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli: le fiamme nel locale lavanderia; Milano, incendio al quinto piano a Cormano. Tre persone intossicate, c’è anche un bambino; Milano, incendio nella lavanderia dell'Icam di via Melloni: nessun intossicato, detenute trasferite.

Principio d'incendio all'Icam di via Mecedonio MelloniLe fiamme partite dal locale lavanderia dell'istituto che ospita madri detenute insieme ai loro bambini. Dieci donne e 8 minori sono stati evacuati, nessuno è rimasto ferito o intossicato ... rainews.it

Incendio alle porte di Milano: appartamento avvolto e devastato dalle fiamme, paura per un bimbo di 6 anniÈ successo nella mattinata di giovedì 19 febbraio in via Acquati a Cormano. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 ... milanotoday.it

Incendio sabato sera all'Icam di via Macedonio Melloni a Milano, l'istituto che ospita madri detenute insieme ai loro bambini. Dieci donne e 8 minori sono stati evacuati, nessuno è rimasto ferito o intossicato - facebook.com facebook

#Milano, squadre #vigilidelfuoco impegnate in via dei Giovi per l' #incendio di un edificio abbandonato. Soccorse 4 persone senza fissa dimora rimaste bloccate nella struttura. In corso opere di bonifica [ #28gennaio 13:00] x.com