Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia | evacuati due piani nessuna persona coinvolta

Sabato mattina, al Policlinico San Marco di Zingonia, si è sviluppato un principio di incendio che ha portato all’evacuazione di due piani dell’edificio. Le procedure di sicurezza sono state messe in atto senza che si registrassero feriti o coinvolgimenti diretti tra le persone presenti. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il fuoco e di mettere in sicurezza la struttura.

Mattinata movimentata quella di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di Zingonia, dove un principio di incendio ha richiesto l’attivazione immediata delle procedure di sicurezza. Non risultano persone coinvolte. L’allarme è partito poco dopo le 10 e ha portato alla dichiarazione di maxi emergenza nella struttura del Gruppo San Donato. In via cautelativa si è deciso di svuotare il terzo e il quarto piano, mentre le operazioni hanno coinvolto anche la Cardiologia. Resta in valutazione un eventuale sgombero del quinto livello. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in un locale tecnico nei sotterranei, area che ospita apparecchiature informatiche e server.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia: evacuati due piani, nessuna persona in pericoloMattinata movimentata quella di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di Zingonia, dove un principio di incendio ha richiesto l’attivazione... Leggi anche: Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia: evacuati due piani Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Policlinico etneo, 'rimossa cisti dal collo con intervento microinvasiva'. Incendio al San Marco, fumo dall’interrato: evacuato tutto l’ospedale. Reparti agibili, pazienti rientrati - FotoMaxi emergenza intorno alle 10 di sabato 2 maggio nell’ospedale bergamasco: evacuati terzo e quarto piano, pazienti in sicurezza. Nessun ferito, sul posto numerosi soccorsi. ecodibergamo.it Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia: evacuati due pianiDue piani evacuati al Policlinico San Marco di Zingonia, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato attorno alle 10 di oggi, sabato 2 maggio 2026, a causa di un allarme in ... fanpage.it