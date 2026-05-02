Incendio al parco della Caffarella ecco come i volontari hanno evitato il disastro | Non c' è rispetto delle regole

Un incendio si è sviluppato nel parco della Caffarella a causa di un barbecue acceso all’interno dell’area verde. I volontari del gruppo di protezione civile Emergenza Roma 9 sono intervenuti prontamente, evitando che le fiamme si estendessero e provocassero danni più gravi. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sul rispetto delle regole e sulla sicurezza in spazi pubblici frequentati da visitatori e appassionati di natura.

Poteva essere un disastro ambientale senza il loro tempestivo intervento. È stato grazie al lavoro dei volontari del gruppo della protezione civile Emergenza Roma 9 se le fiamme partite da un barbecue all’interno del parco della Caffarella non hanno causato danni maggiori.L’incendio al parco.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueRogo nel parco della Caffarella affollato per la Festa dei lavoratori: famiglie in fuga. Incendio al parco della Caffarella, fiamme partite da un barbecue: decisivo l'intervento dei pompieriSono stati attimi di paura intensi nonostante il rogo sia durato pochissimi minuti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio al parco della Caffarella, fiamme partite da un barbecue: decisivo l'intervento dei pompieri; Incendio al parco della Caffarella durante i picnic del Primo Maggio: fiamme partite da un barbecue; Roma, incendio al Parco della Caffarella: le fiamme partite dal barbecue di un picnic; Roma, in fiamme il parco della Caffarella: incendio divampato da un barbecue. Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueMomenti di paura nel pomeriggio al Parco della Caffarella, a Roma. Tra le centinaia di persone che avevano scelto l’area verde per la tradizionale scampagnata del Primo Maggio, tra picnic e grigliate, ... fanpage.it Incendio al parco della Caffarella, fiamme partite da un barbecue: decisivo l'intervento dei pompieriSono stati attimi di paura intensi nonostante il rogo sia durato pochissimi minuti. Fiamme al parco della Caffarella oggi, venerdì Primo Maggio a Roma causate, molto probabilmente, dall’utilizzo di un ... romatoday.it #Incendio in un #appartamento al terzo piano di un palazzo in Via Emilia a #Campobasso. All’interno, da quanto si è appreso, non c’era nessuno, in quanto i proprietari sono in vacanza. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le #fiamme che, stando a - facebook.com facebook Esplosione e incendio in una casa a Berzo Demo: ustionati madre e figlio x.com