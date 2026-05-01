Incendio al parco della Caffarella fiamme partite da un barbecue | decisivo l' intervento dei pompieri

Nella giornata di oggi, al parco della Caffarella a Roma, si è verificato un incendio che si è propagato rapidamente, durando pochi minuti. Le fiamme sono state probabilmente innescate dall’uso di un barbecue. Immediatamente intervenuti, i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo senza che si registrassero feriti o danni significativi. La presenza di numerosi visitatori al parco ha creato momenti di apprensione tra i presenti.

Sono stati attimi di paura intensi nonostante il rogo sia durato pochissimi minuti. Fiamme al parco della Caffarella oggi, venerdì Primo Maggio a Roma causate, molto probabilmente, dall’utilizzo di un barbecue per cucinare. Panico tra le comitive e le famiglie che si erano ritrovate per vivere un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueRogo nel parco della Caffarella affollato per la Festa dei lavoratori: famiglie in fuga. Roma, in fiamme il parco della Caffarella: incendio divampato da un barbecueNel bel mezzo dei più classici picnic per festeggiare il Primo Maggio, il pomeriggio al parco della Caffarella di Roma è stato interrotto da un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita; Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogo; Monterosso, incendio boschivo a ridosso del parco della Val Grande; Incendio vicino al parco eolico di Bocca del Cornia. Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueMomenti di paura nel pomeriggio al Parco della Caffarella, a Roma. Tra le centinaia di persone che avevano scelto l’area verde per la tradizionale scampagnata del Primo Maggio, tra picnic e grigliate, ... fanpage.it Roma, incendio al parco della Caffarella: fiamme partite da un barbecue fra i picnic del primo maggioPaura nel pomeriggio nel Parco della Caffarella, a Roma, gremito di persone per la tradizionale scampagnata del Primo Maggio. Secondo quanto ... msn.com #provinciafoggia #principioincendio Un principio d’incendio si è verificato presso la sede della Provincia di Foggia a causa di un corto circuito. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, non ha provocato feriti e i danni risultano contenuti. Sul posto sono prontame - facebook.com facebook Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com