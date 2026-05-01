Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio | fiamme partite da un barbecue

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Primo Maggio, nel Parco della Caffarella a Roma, si è verificato un incendio causato da un barbecue. Le fiamme sono divampate in un’area molto frequentata, costringendo le persone presenti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Rogo nel parco della Caffarella affollato per la Festa dei lavoratori: famiglie in fuga. Vigili del fuoco intervengono e circoscrivono le fiamme.🔗 Leggi su Fanpage.it

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