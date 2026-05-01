Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio | fiamme partite da un barbecue

Durante il Primo Maggio, nel Parco della Caffarella a Roma, si è verificato un incendio causato da un barbecue. Le fiamme sono divampate in un’area molto frequentata, costringendo le persone presenti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Rogo nel parco della Caffarella affollato per la Festa dei lavoratori: famiglie in fuga. Vigili del fuoco intervengono e circoscrivono le fiamme.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, in fiamme il parco della Caffarella: incendio divampato da un barbecueNel bel mezzo dei più classici picnic per festeggiare il Primo Maggio, il pomeriggio al parco della Caffarella di Roma è stato interrotto da un... Festa della Liberazione e 1 maggio al Parco: info e regole per escursioni, barbecue e passeggiateDalla tradizionale scampagnata a San Rossore alle visite in barchino sul lago di Massaciuccoli passando per le passeggiate a Coltano o per le prime... Tutti gli aggiornamenti Rogo al parco della Caffarella causato da un barbecue, nessun feritoNel parco della Caffarella a Roma un barbecue ha acceso sterpaglie e rami secchi costringendo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme senza registrare feriti ... notizie.it Roma, barbecue alla Caffarella degenera in rogo: fiamme nel parcoFiamme nel parco. Un barbecue alla Caffarella, vasta area verde del Parco regionale dell'Appia Antica, è degenerato in un incendio a Roma. La valle, uno dei polmoni più preziosi della città tra prati, ... msn.com