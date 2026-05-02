Abbruciamenti in Toscana cosa dice il regolamento Norme divieti e sanzioni | ecco come funziona

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un’area montuosa in Toscana, provocando danni alle proprietà e mettendo in allerta le autorità locali. La vicenda ha portato l’attenzione sulle norme che regolano gli abbruciamenti di residui vegetali, con specifiche restrizioni e sanzioni previste dal regolamento regionale. Le regole stabiliscono i divieti e le modalità consentite, al fine di prevenire simili episodi e tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica.

Firenze, 2 maggio 2026 – Il maxi incendio che ha devastato il monte Faeta e messo a rischio decine di abitazioni ha riacceso i riflettori sul problema degli abbruciamenti di residui vegetali. E’ ormai sicuro come il rogo sia partito da un falò acceso per smaltire delle potature di olivo sul versante lucchese della montagna: due persone hanno ‘confessato’ e adesso risultano indagati per incendio colposo. Rischiano una multa salata ed un procedimento penale, anche se in questo periodo dell’anno gli abbruciamenti sono consentiti. Ma cosa dice il regolamento? E cosa succede se qualcuno lo viola? (DIRE) Firenze, 30 apr. - Quella sul Monte Faeta,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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