All'inizio di aprile si sono verificati numerosi incendi in diverse zone. La Regione ha diffuso un nuovo appello ai cittadini, chiedendo di fare particolare attenzione durante le operazioni di bruciatura di stoppie o residui agricoli. Nessun dettaglio riguardo alle cause o alle aree coinvolte è stato reso noto, ma l’attenzione resta alta per prevenire ulteriori episodi.

FIRENZE – Aprile inizia con un numero significativo di incendi e per questo la Regione rinnova e sottolinea l’invito ai cittadini a prestare massima attenzione negli abbruciamenti. Dall’inizio del mese a oggi sono stati ben 34 gli incendi boschivi registrati in Toscana; è un dato significativamente superiore rispetto agli ultimi anni: gli incendi erano stati 15 in tutto il mese di aprile un anno fa, 8 nel 2024 e 23 nel 2023. Di qui la richiesta di fare un passo in più verso la prevenzione. “I dati di questi giorni – sottolineano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras – sono un invito ad alzare la guardia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendi in serie a inizio aprile, la Regione invita all’attenzione negli abbruciamenti

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