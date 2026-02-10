Sentieri della Salute a Monteforte Irpino la presentazione del progetto che promuove i gruppi di cammino

Mercoledì mattina a Monteforte Irpino si terrà la presentazione di “Sentieri della Salute”, un progetto che promuove i gruppi di cammino. L’evento si svolgerà alle 11.30 nel centro sanitario di via Legniti. Alla riunione parteciperanno rappresentanti di UISP Avellino, Associazione Polivalente Socio-Culturale Fenestrelle, Irpinia Trekking e l’Asl di Avellino. L’obiettivo è coinvolgere più persone nelle attività di cammino per migliorare la salute e favorire l’in

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 11.30, presso il Distretto sanitario di Monteforte Irpino in via Legniti, verrà presentato "Sentieri della Salute", il Progetto di UISP Avellino, Associazione Polivalente Socio-Culturale Fenestrelle e Irpinia Trekking, in collaborazione con l'Asl Avellino

Approfondimenti su Monteforte Irpino

La dottoressa del 118 è stata assolta e non ci sono prove che abbia causato la morte a Monteforte Irpino.

