Monteforte Irpino camminare insieme per la prevenzione | presentato il progetto Sentieri della Salute

Questa mattina a Monteforte Irpino si è parlato di prevenzione e salute. Nei locali del Distretto sanitario di via Legniti, è stato presentato il progetto “Sentieri della Salute”. L’obiettivo è incoraggiare le persone a muoversi e camminare per mantenere il benessere. Sono stati illustrati i percorsi e le iniziative pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età. Durante l’incontro, si è sottolineata l’importanza di muoversi regolarmente come modo semplice e efficace per prevenire problemi di salute.

A Monteforte Irpino, questa mattina, nei locali del Distretto sanitario di via Legniti, si è parlato di prevenzione con una parola semplice e concreta: camminare.Oggi è stato presentato "Sentieri della Salute", progetto che riunisce associazioni, istituzioni sanitarie e amministrazione comunale.

