Si spalanca Porta Fiorentina | inaugurato il Maggio castiglionese 2026

Porta Fiorentina ha aperto ufficialmente le celebrazioni del Maggio Castiglionese 2026, evento che si tiene ogni primavera da oltre cinquant’anni. La cerimonia di inaugurazione ha visto l’apertura delle porte del centro storico della città, accogliendo visitatori e turisti. La manifestazione coinvolge diverse attività economiche, associative, sociali e culturali della zona, e rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.

Porta Fiorentina si è spalancata sul Maggio Castiglionese 2026, il tradizionale appuntamento di primavera che da più di cinquant’anni esalta le attività economiche, associative sociali e culturali di Castiglion Fiorentino, aprendo le porte del centro storico a visitatori e turisti.A dare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Castiglion Fiorentino sboccia con il "Maggio Castiglionese 2026": un’esplosione di fiori, cultura e tradizioniArezzo, 24 aprile 2026 – Castiglion Fiorentino sboccia con il "Maggio Castiglionese 2026": un’esplosione di fiori, cultura e tradizioni. Non è più incedibile, il Milan spalanca la porta e attende offertedi Alessio LentoLa situazione di uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato estivo sta subendo un’improvvisa evoluzione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al via il Maggio Castiglionese. A Porta Fiorentina giovedì 1º maggio l’inaugurazione; Fiorentina, Grosso dopo Vanoli? Lui apre: I miei rapporti con Paratici sono noti; Al via il Maggio Castiglionese. Piatti tipici della tradizione e la grande fiera campionaria; Fiorentina, altro passo verso la salvezza: col Sassuolo termina 0-0, viola a +9 dalla zona rossa. Mandragora spiazza Muric e porta la Fiorentina in vantaggio: col Sassuolo è 0-1 al 10'La Fiorentina si porta subito avanti grazie al rigore trasformato da Rolando Mandragora. Calcio di punizione netto ai danni del Sassuolo, dopo che lo stesso Mandragora aveva calciato nel mezzo per ... tuttomercatoweb.com Calcinacci dalla porta Fiorentina. Preoccupazione per il centro città: Servono interventi importantiUn cittadino residente a pochi passi dalla porta Fiorentina, accesso alla zona Duomo dal lato sud della città, ci ha contattato esprimendo preoccupazione, dopo aver notato la caduta di alcuni piccoli ... lanazione.it Al via il “Maggio Castiglionese”. Domani mattina ore 10.00 – Porta Fiorentina. Un cartellone pieno di eventi. Ritornano i “Primi di Maggio” e il “Valdichiana Wine Festival”. Fiera Campionaria lungo viale Marconi 1 e 3 Maggio. https://www.comune.castiglionfi - facebook.com facebook