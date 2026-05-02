In ricordo di Matteo Nulli tante donazioni per migliorare la sanità di Marsciano-Todi

Un’ondata di donazioni è arrivata in memoria di Matteo Nulli, con l’obiettivo di sostenere il miglioramento dei servizi sanitari nelle zone di Marsciano e Todi. La perdita di Nulli ha portato molte persone a contribuire, con l’intento di aiutare le strutture di cura locali e, in alcuni casi, di offrire supporto anche a persone sconosciute. La solidarietà si manifesta attraverso gesti concreti, volti a rafforzare l’assistenza sanitaria del territorio.

Dal dolore di una perdita, forse non si può mai guarire del tutto, ma è possibile alimentare tanto bene finalizzato alla cura di persone della propria comunità e anche ad altre sconosciute. Un esempio è la famiglia di Matteo Nulli, giovane marscianese scomparso nel 2019, che ha trasformato il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Matteo Brandimarti, il ricordo dei compagni sul banco: un cuore e tante firme. “Era amato da tutti, siamo disorientati"San Benedetto (Ascoli), 10 aprile 2026 – La comunità cittadina di San Benedetto scossa dalla terribile notizia della morte di Matteo Brandimarti, il... Marsciano, nuovi macchinari per la salute: è il dono per Matteo? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi di fisioterapia a Marsciano e Todi? Chi ha reso possibile l'acquisto di questi macchinari...