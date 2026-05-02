In coda all’ufficio immigrazione di Roma per ore giorni notti

Molti cittadini si sono radunati in coda all’ufficio immigrazione di Roma, spesso per ore o addirittura giorni, cercando di completare pratiche legate al decreto flussi. La situazione si è aggravata a causa di truffe che hanno coinvolto il sistema, portando alcune persone a rimanere senza riparo e a dover passare le notti all’aperto. La presenza di questa folla si protrae da tempo, creando difficoltà evidenti nell’accesso ai servizi.

Le truffe sul decreto flussi hanno fatto aumentare le persone che restano lì senza riparo e dormono sui marciapiedi: per evitarlo basterebbe poco Alle 7 di mattina davanti ai cancelli ancora chiusi dell’ufficio immigrazione della questura di Roma ci sono due code formate da centinaia di persone. La prima, più numerosa, è quella delle persone arrivate da tutta la città e dalla provincia per chiedere, ritirare o rinnovare il permesso di soggiorno, per segnalare un cambio di domicilio o di residenza, oppure per sbrigare qualche altra pratica. La seconda è quella delle persone che vogliono fare domanda di protezione internazionale. I primi si sono messi in coda dalle 4 del mattino, i secondi attendono che li facciano entrare anche da tre o quattro giorni.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - In coda all’ufficio immigrazione di Roma per ore, giorni, notti Notizie correlate Torna il "villaggio dei disperati" fuori dall'Ufficio immigrazione a Roma est: "In 120 in fila da giorni"Al netto delle numerose denunce e segnalazioni, l'emergenza continua a crescere: "Ci sono ragazzi giovanissimi in coda da tre, quattro giorni per un... Leggi anche: Notti in ufficio, stress e turni da 17 ore: come si lavora nelle agenzie di comunicazione e pubblicità