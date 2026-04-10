Notti in ufficio stress e turni da 17 ore | come si lavora nelle agenzie di comunicazione e pubblicità
In alcune agenzie di comunicazione e pubblicità, i dipendenti spesso affrontano turni prolungati e notti in ufficio. Una professionista ha riferito di aver lavorato fino a 17 ore di fila, uscendo dall’ufficio alle cinque del mattino e rientrando alle otto. Queste situazioni evidenziano le lunghe giornate di lavoro che caratterizzano alcuni ambienti lavorativi del settore.
“Mi è capitato anche di lavorare per 17 ore consecutive”, racconta Simona. È uscita dall’ufficio alle 5 del mattino ed è rientrata alle 8. “Sono un art director”, specifica. Crea campagne pubblicitarie e contenuti digitali per un’importante azienda del settore. Il suo è un nome di fantasia, come. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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