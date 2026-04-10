Notti in ufficio stress e turni da 17 ore | come si lavora nelle agenzie di comunicazione e pubblicità

In alcune agenzie di comunicazione e pubblicità, i dipendenti spesso affrontano turni prolungati e notti in ufficio. Una professionista ha riferito di aver lavorato fino a 17 ore di fila, uscendo dall’ufficio alle cinque del mattino e rientrando alle otto. Queste situazioni evidenziano le lunghe giornate di lavoro che caratterizzano alcuni ambienti lavorativi del settore.