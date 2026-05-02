In autostrada con 21 kg di droga tradito dal nervosismo

Un uomo di 60 anni è stato arrestato giovedì 30 aprile lungo l’autostrada A7 dalla polizia stradale di Genova. Durante un controllo di routine, ha mostrato segni di nervosismo che hanno attirato l’attenzione degli agenti. Nel veicolo sono stati trovati 21 chili di droga, portando all’arresto dell’uomo, originario del bresciano. La polizia ha sequestrato la sostanza e avviato le indagini per approfondire il caso.

Fermato per un controllo di routine in autostrada, si è agitato troppo e ha insospettito gli agenti. Così è finito nei guai un uomo di 60 anni, originario del bresciano, arrestato nel pomeriggio di giovedì 30 aprile lungo l'autostrada A7 dalla polizia stradale di Genova.Durante le verifiche, come.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, fortino della cocaina al Quadraro: 43enne tradito dal nervosismo al volante, in casa 7 kg di droga Insospettabile incensurato tradito dal nervosismo a Como, droga in auto e barattoli di hashish in casaUn giovane denunciato e oltre 100 grammi di hashish sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como nel pomeriggio di sabato. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viaggia con 21 chili di droga in auto: lo tradisce l’agitazione, arrestato - BresciaToday; In viaggio in A7 con 21 kg di hashish in auto: troppo agitato al controllo, viene scoperto; Fermato per un controllo in autostrada, in auto aveva 21kg di droga; Cane intrappolato nella ringhiera del balcone: i poliziotti arrivano e trovano della droga. In viaggio in A7 con 21 kg di hashish in auto: troppo agitato al controllo, viene scopertoBrescia – Un 61enne originario del Bresciano è stato beccato in autostrada A7 e trovato con 21 kg di hashish. Tutto è avvenuto durante un controllo sull’importante arteria stradale che collega Lombard ... ilgiorno.it Fermato per un controllo in autostrada, in auto aveva 21kg di drogaFermato in A7 per un controllo è stato trovato con 21 chili di hashish nascosti in auto. L'uomo, 60 anni originario del Bresciano, è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Genova. E' ... primocanale.it Attenzione anche al bollino rosso in autostrada per la giornata di domenica: i percorsi alternativi alla Serravalle - facebook.com facebook In Kenya c'è un'autostrada costruita dai cinesi che è una cattedrale nel deserto La sopraelevata attraversa Nairobi a 15 metri d’altezza, però le sue corsie sono vuote Le infrastrutture realizzate da Pechino sono giganti nel nulla, nessun operaio locale vi ha lav x.com