Roma fortino della cocaina al Quadraro | 43enne tradito dal nervosismo al volante in casa 7 kg di droga

A Roma, nel quartiere Quadraro, un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia mentre era al volante, mostrando nervosismo. Durante la perquisizione, sono stati trovati in casa 7 chili di cocaina pronti per essere venduti nel quartiere. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’arresto dell’uomo.

Un arresto e 7 kg di cocaina sequestrati al Quadraro. Un uomo di 43 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno scoperto un vero e proprio “nido” della droga all’interno di un appartamento del quartiere romano. La scoperta e l’operazione della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una mirata attività di osservazione svolta dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. Porta Maggiore. Gli investigatori avevano concentrato la loro attenzione su una specifica abitazione, sospettata di essere la base logistica di un traffico di droga destinato ad alimentare il mercato locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, fortino della cocaina al Quadraro: 43enne tradito dal nervosismo al volante, in casa 7 kg di droga Articoli correlati Quadraro, cocaina spacciata con take away: arrestato 43enne, in casa chili di drogaLa droga era pronta per la distribuzione nel quartiere: panetti già confezionati e smartphone sequestrati. Insospettabile incensurato tradito dal nervosismo a Como, droga in auto e barattoli di hashish in casaUn giovane denunciato e oltre 100 grammi di hashish sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como nel pomeriggio di sabato. Una selezione di notizie su Roma fortino della cocaina al Quadraro... Temi più discussi: Il fortino della droga di Santa Palomba espugnato dalla Polizia con un'operazione stile 'assedio medievale'; Blitz al Fortino di Santa Palomba: l’assedio dei poliziotti incastra la custode della droga; Santa Palomba, blitz nel fortino dello spaccio: donna lancia borsa dalla finestra con dentro la cocaina; Santa Palomba, operazione in stile medioevale: arrestata donna con 150 dosi di cocaina. Sette chili di cocaina nascosti in casa: smantellato take-away dello spaccio al QuadraroUna base per lo spaccio di droga fra le mura di un insospettabile appartamento del Quadraro a Roma. Questa la scoperta della Polizia di Stato, che ha trovato ben sette chili di cocaina in casa di un ... fanpage.it Santa Palomba, blitz nel fortino dello spaccio: donna lancia borsa dalla finestra con dentro la cocainaI poliziotti hanno arrestato una 35enne per spaccio durante un blitz nel fortino di Santa Palomba. Nascondeva cocaina in una borsa frigo che ha lanciato dalla finestra. Leggi le notizie prima degli al ... fanpage.it Moviola Roma-Bologna: dubbi sui primi due gol, non è rigore su Robinio Vaz - facebook.com facebook Europa League, Bologna ai quarti di finale: Roma battuta 4-3 ai supplementari x.com