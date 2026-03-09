insospettabile incensurato tradito dal nervosismo a como droga in auto e barattoli di hashish in casa

Un uomo di 26 anni residente ad Arosio è stato denunciato a Como per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo, sono stati trovati in auto oltre 100 grammi di hashish e in casa barattoli contenenti ulteriori sostanze stupefacenti. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati anche 220 euro in contanti. La polizia ha arrestato il giovane e sequestrato la sostanza.

Un giovane denunciato e oltre 100 grammi di hashish sequestrati in un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como nel pomeriggio di sabato. Un cittadino italiano di 26 anni, residente ad Arosio, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato fermato per un controllo stradale. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como ha fermato un'autovettura in transito in Via Statale per Lecco. Il controllo e la scoperta della droga Il controllo è avvenuto intorno alle 16.

