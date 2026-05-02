In auto con la ex nonostante il divieto | 27enne finisce in manette

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Verona per aver viaggiato in auto con l’ex compagna nonostante fosse vietato dal giudice. I militari hanno intercettato il veicolo e, verificato il rispetto delle restrizioni, hanno proceduto all’arresto. L’intervento rientra in un’azione continua dei carabinieri volta a monitorare e far rispettare i provvedimenti giudiziari contro comportamenti violenti o sanzionati.

I carabinieri veronesi mantengono alta l’attenzione nel contrasto alla violenza domestica e nel controllo del rispetto dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Proprio in questo ambito si inserisce l'operazione condotta ieri, 1 maggio, dai militari dell’aliquota radiomobile di San.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Cerca di riallacciare i contatti con la moglie nonostante il divieto e finisce in carcereUn nuovo intervento dei carabinieri in provincia di Verona, a tutela delle vittime di violenza e stalking, è sfociato nell'ennesimo arresto. Fidenza, in auto con la compagna nonostante il divieto di avvicinamento: 21enne arrestatoIl giovane era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Busto Arsizio per maltrattamenti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: In auto con la ex nonostante divieto di avvicinamento, arrestato 27enne; CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE - Costa Smeralda, grande esperienza per Rossi; Sorpreso in auto con la ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, 27enne arrestato; Nonostante errori e sofferenze ognuno è prezioso per Dio. Sorpreso in auto con la ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, 27enne arrestatoSAN BONIFACIO (VERONA) - Un 27enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri, venerdì 1 maggio, a San Bonifacio, in provincia di Verona, ... ilgazzettino.it Arrivò a Castel Maggiore il 6 novembre 2001, 52 giorni dopo il terribile incidente in Germania, e dopo 466 chilometri al volante della sua auto, fu chiaro da subito che il coma, i 3 interventi chirurgici e quelle gambe spezzate non lo avevano piegato Leggi l' - facebook.com facebook Paura nella notte, auto contro un muro e fuga di gas a San Casciano x.com