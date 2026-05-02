In 700 al Teatro Verdi per la ' ANTologia d' autore' dedicata a John Williams

Lo scorso 30 aprile, al Teatro Verdi di Pisa, si è svolto un concerto monografico dedicato a John Williams. L'evento è stato organizzato dall'Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana, con l'accompagnamento del Maestro Paolo Carosi. Circa 700 persone hanno assistito alla serata, che ha fatto parte della rassegna 'Antologia d'autore'. La performance ha incluso brani del compositore statunitense, noto per le colonne sonore cinematografiche.

Il 30 aprile scorso, al Teatro Verdi di Pisa, l'Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana, con il Maestro Paolo Carosi, ha presentato un concerto monografico dedicato a John Williams. Le 700 persone presenti hanno ascoltato le sue musiche più celebri e amate (Superman, Indiana Jones, Jurassic.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Antologia d'autore - John Williams: la musica di HollywoodL’evento ANTologia d’autore di Fondazione ANT è alla sua II edizione e vedrà sul palco del Teatro Verdi Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana... Mostra 'Verdi Manifesti. Gli affiche restaurati del Regio Teatro Nuovo di Pisa (1867-1887)' al Teatro VerdiStrumenti capitali della comunicazione visiva e pubblicitaria, per la prima volta dopo un secolo e mezzo, i manifesti storici del Teatro Verdi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In 700 al Teatro Verdi per la 'ANTologia d'autore' dedicata a John Williams; Un grande successo la nona edizione di Donaci Ilaria al Teatro Verdi di Pisa; Indagini live tour 2026 con Stefano Nazzi al Teatro Verdi di Montecatini; Giornata Nazionale Villa Le Pergole - ADSI. Il Teatro Verdi si svela . Ecco i manifesti storici. Grande viaggio nel tempoEsposti per la prima volta i manifesti del Teatro Nuovo tra 1867 e 1887. Restaurati e visitabili gratis fino al 31 luglio nel foyer e nel Ridotto. lanazione.it Teatro Verdi di Pisa mostra i manifesti storici dell'800Per la prima volta dopo un secolo e mezzo i manifesti storici del Teatro Verdi di Pisa ritornano a mostrarsi al pubblico recuperando così, grazie a un importante restauro, la loro originaria funzione. ansa.it BrindisiTime. . IL NUOVO TEATRO VERDI CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ CON UNA MOSTRA DI VINILI.- VIDEO - facebook.com facebook