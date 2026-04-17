Antologia d' autore - John Williams | la musica di Hollywood

Alla seconda edizione di ANTologia d’autore, la Fondazione ANT organizza un evento che si terrà al Teatro Verdi. Sul palco si esibirà l’Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana, diretta dal Maestro Paolo Carosi. La regia dello spettacolo sarà curata da Stefano Bini, mentre la conduzione sarà affidata alla giornalista Francesca Franceschi e all’attore Renato Raimo.

L’evento ANTologia d’autore di Fondazione ANT è alla sua II edizione e vedrà sul palco del Teatro Verdi Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana diretta dal Maestro Paolo Carosi La regia di Stefano Bini La conduzione affidata alla giornalista Francesca Franceschi e a Renato Raimo attore e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Steve Tilston - Singer - Songwriter - Guitarist - The God Cast Podcast. #music #folkmusic

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