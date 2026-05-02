Impresa e cultura | l’arte come custode della memoria aziendale

L'arte svolge un ruolo sempre più presente nelle aziende, diventando uno strumento per conservare la memoria storica e rafforzare l'identità. Alcune imprese hanno deciso di integrare opere artistiche all’interno degli spazi produttivi, creando un legame tra cultura e lavoro. Questa scelta mira a valorizzare il patrimonio aziendale, coinvolgendo artisti e portando in scena un nuovo modo di interpretare il rapporto tra produzione e cultura.

? Cosa scoprirai Come può un'azienda trasformarsi in un museo per proteggere il futuro?. Perché portare un artista dentro una fabbrica cambia la brand identity?. Chi deve custodire la memoria storica di un marchio produttivo?. Come l'arte può trasformare un luogo industriale in un polo culturale?.? In Breve Incontro al Den Cafè di Città Studi Biella giovedì 7 maggio ore 17:30.. Dialogo tra l'artista Daniele Basso e il professor Giandomenico Piluso.. Analisi del valore dei musei d'impresa curata dalla biblioteca Luigi Squillario.. Presentazione della scultura Aureo di Daniele Basso durante l'evento.. Giovedì 7 maggio alle ore 17:30, il Den Cafè di Città Studi Biella ospiterà il terzo incontro del ciclo Aperitivo con.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Impresa e cultura: l’arte come custode della memoria aziendale We Are Not The First Civilization On Earth! Who Are The Silurians History For Sleep Notizie correlate Buon compleanno a Pino Cinquegrana: voce della cultura calabrese e custode della memoriaOggi celebriamo il compleanno di Pino Cinquegrana, antropologo, giornalista, docente e studioso della cultura calabrese, punto di riferimento per chi... Addio a Paola Refice, custode dell’arte e della memoria di Piero della FrancescaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 4.Manager e Gruppo Il Sole 24 ORE: al via la partnership per la promozione della cultura d’impresa; D’Amico apre l’Academy ai giovani: formazione e cultura d’impresa al centro del Made in Italy; L'Università Statale con Assolombarda per il progetto Legalità e Impresa; Confcommercio Reggio Emilia lancia Impresa Cultura Italia, per dare voce alle imprese creative del territorio. Confcommercio presenta il nuovo coordinamento Impresa Cultura ItaliaConfcommercio Reggio Emilia presenta il nuovo coordinamento Impresa Cultura Italia, dedicato alle imprese culturali e creative del territorio. redacon.it Cultura e impresa, si trovi l’equilibrioIl mecenatismo culturale è in buona salute. La conferma arriva anche quest’anno dal Premio CULTURA + IMPRESA, fondato da Federculture e da The Round Table, ospitato a Palazzo Edison a Milano, e che ... ilgiorno.it “Taranto che Resta”, giovani protagonisti: vince progetto inclusivo NUTRI’ Conclusa la factory d’impresa promossa da Confcommercio: tre giorni di idee e futuro per 45 studenti del territorio - facebook.com facebook Ha tutti i connotati dell'impresa quella compiuta dai Minnesota Timberwolves, che oltre alle assenze di Anthony Edwards e Donte DiVincenzo in gara-6 dovevano rinunciare anche a Ayo Dosunmu, ma con una gran prova difensiva hanno battuto 110-98 i Denv x.com