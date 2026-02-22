Buon compleanno a Pino Cinquegrana | voce della cultura calabrese e custode della memoria

Pino Cinquegrana festeggia il compleanno, riconosciuto come voce della cultura calabrese e custode della memoria locale. La sua passione per le tradizioni e il lavoro come antropologo e giornalista hanno contribuito a mantenere vive le radici della regione. Cinquegrana ha dedicato anni allo studio e alla diffusione delle storie e delle usanze calabresi, coinvolgendo anche le nuove generazioni. La sua presenza sul territorio ha rafforzato il senso di identità tra i calabresi.

Oggi celebriamo il compleanno di Pino Cinquegrana, antropologo, giornalista, docente e studioso della cultura calabrese, punto di riferimento per chi crede nella valorizzazione delle tradizioni e della memoria storica del territorio. Le sue ricerche, le sue pubblicazioni e il suo impegno nella promozione dei borghi, dei rituali e della religiosità popolare hanno contribuito a far conoscere la Calabria non solo in Italia, ma anche nel mondo. In questa giornata speciale, la redazione e quanti lo seguono con interesse e stima gli rivolgono i migliori auguri, riconoscendo in lui un instancabile narratore delle comunità, un ponte culturale tra passato e futuro, tra Calabria e comunità italiane all’estero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

