Impossibile non fermarsi

Un uomo ha deciso di fermarsi lungo la strada sulla litoranea tra Otranto e Santa Cesarea, il 25 aprile, dopo aver notato un paesaggio che gli ha catturato l’attenzione. Ha preso il suo telefono per scattare alcune fotografie prima di riprendere il viaggio. La scena si svolge in un tratto costiero conosciuto per il suo paesaggio caratteristico, vicino alla Torre Sant'Emiliano.

OTRANTO - “Torre Sant'Emiliano, sulla litoranea Otranto Santa Cesarea; tornando da mare il 25 aprile, ho notato questo bellissimo paesaggio e mi sono fermato per riprenderlo”. A scriverci il nostro lettore, Sandro Notarangelo. Lo scatto di un lettore a Otranto. ***LeccePrima intende regalare.🔗 Leggi su Lecceprima.it IMPOSSIBILE NON FERMARSI QUI. Notizie correlate L’autotrasporto rischia di fermarsi a maggioUnatras, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci (del quale fa parte anche Confartigianato Trasporti) ha... Ristopro, vietato fermarsi. Sfida cruciale con CasoriaArchiviata la vittoria a Quarrata, in casa Ristopro regna entusiasmo e consapevolezza. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Impossibile non fermarsi; Mi sembra impossibile un rientro a Roma. Lopez (direttore di Madrid) pessimista sull'infortunio di Alcaraz; Arbitri nel caos, ipotesi Nicola Rizzoli per voltare pagina. Le prime designazioni di Dino Tommasi; Correre 10 km: è davvero alla portata di tutti? (La risposta onesta che ti vuoi sentire dire). Al momento è impossibile rientrare nella casa di Barbara Cavicchioli. Questa sera alle 21:15 in diretta vi dirò perché. Intanto lui vi saluta. E’ uno dei cani salvati e liberati ieri dalla sua casa e che adesso cerca famiglia. #montopolisabina #barbaracavicchioli #e - facebook.com facebook #Buongiorno @teatrolafenice #1Maggio È impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare. Jerome Klapka #LavorareConPassione #Salalettura @SalaLettura Filippo de Pisis 1937 x.com