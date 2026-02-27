Ristopro si prepara a una partita difficile contro Casoria, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione. Dopo la recente vittoria, la squadra si concentra sulla sfida senza lasciare spazio a distrazioni, sapendo che ogni dettaglio può fare la differenza. La sfida si presenta come un banco di prova importante per valutare la crescita e la solidità del gruppo in un momento chiave della stagione.

Archiviata la vittoria a Quarrata, in casa Ristopro regna entusiasmo e consapevolezza. La squadra ha offerto una prestazione solida, unendo difesa attenta, disciplina tattica e qualità offensiva, confermando la crescita del gruppo nelle partite ad alta intensità. Coach Elia Rossi analizza la prestazione dei ragazzi e concentra subito l’attenzione sulla prossima sfida contro Casoria, cruciale per dare continuità ai progressi e migliorare la classifica. "A Quarrata i ragazzi hanno giocato una partita eccellente dal punto di vista dell’attenzione difensiva – spiega coach Elia Rossi –. Sapevamo che sarebbe stata una gara molto dura fisicamente e la squadra ha risposto nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, vietato fermarsi. Sfida cruciale con Casoria

