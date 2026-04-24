A maggio, il settore dell’autotrasporto potrebbe subire uno stop. Unatras, l’organizzazione che riunisce le principali federazioni nazionali del settore, ha comunicato preoccupazioni riguardo a possibili sospensioni delle attività. La questione riguarda le difficoltà legate a questioni economiche e logistiche che coinvolgono le aziende del trasporto su strada. L’annuncio ha suscitato attenzione tra gli operatori e le istituzioni interessate alla continuità del servizio.

Unatras, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci (del quale fa parte anche Confartigianato Trasporti) ha deciso la proclamazione del fermo nazionale dei servizi e di tutte le attività di trasporto che, nel rispetto dei tempi dettati dal codice di autoregolamentazione dello sciopero di settore, è stato fissato dal 25 al 29 maggio. Le associazioni che compongono Unatras si rivolgono quindi al Governo con chiarezza, perchè ritengono che il tempo delle risposte interlocutorie sia davvero finito. La categoria chiede da mesi misure compensative concrete contro l’insostenibile aumento del costo del carburante, che sta mettendo alle corde migliaia e migliaia di imprese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’autotrasporto rischia di fermarsi a maggio

News - Autotrasporto verso il blocco nazionale. Dal 15 maggio rischia di fermarsi tutto 18/4/2026

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